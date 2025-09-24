"Belén" es la película elegida para representar a la Argentina en los premios Oscar 2026
El film dirigido por Dolores Fonzi fue seleccionado por la Academia de Cine de la Argentina. Además, también representará al país en la carrera por los Goya.
Belén representará a Argentina en la carrera por los premios Oscar, de la Academia de Hollywood, y Goya, de la Academia del Cine español, según informó este miércoles la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.
El anuncio estuvo a cargo de Graciela Borges en un cocktail organizado por la asociación.
De esta manera, la producción basada en un hecho real logro imponerse al resto de las candidatas: Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat), La Mujer de la Fila (Benjamín Ávila), y Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado (Hernán Rosselli).
Belén es la segunda película de la actriz y directora Dolores Fonzi tras la exitosa Blondi.
Narra el caso real de una joven tucumana acusada injustamente tras sufrir un aborto espontáneo, y la lucha judicial que culminó con su absolución gracias al apoyo del movimiento de mujeres.
Fue estrenada la semana pasada por lo cual todavía es posible ir a verla a las salas. Además, actualmente, compite en el Festival de San Sebastián, que termina el sábado, con la entrega de premios. (TN)