"Belén" es la película elegida para representar a la Argentina en los premios Oscar 2026

Belén representará a Argentina en la carrera por los premios Oscar, de la Academia de Hollywood, y Goya, de la Academia del Cine español, según informó este miércoles la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

El anuncio estuvo a cargo de Graciela Borges en un cocktail organizado por la asociación.

De esta manera, la producción basada en un hecho real logro imponerse al resto de las candidatas: Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat), La Mujer de la Fila (Benjamín Ávila), y Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado (Hernán Rosselli).

Belén es la segunda película de la actriz y directora Dolores Fonzi tras la exitosa Blondi.

Narra el caso real de una joven tucumana acusada injustamente tras sufrir un aborto espontáneo, y la lucha judicial que culminó con su absolución gracias al apoyo del movimiento de mujeres.

Fue estrenada la semana pasada por lo cual todavía es posible ir a verla a las salas. Además, actualmente, compite en el Festival de San Sebastián, que termina el sábado, con la entrega de premios. (TN)