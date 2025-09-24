Preocupación en Boca: Barijho se descompensó y fue llevado de urgencia a un sanatorio

El exdelantero de Boca y director técnico de la séptima división del club, Antonio “Chipi” Barijho, se descompensó cuando presenciaba el partido de la Reserva ante Newell´s Old Boys en el Predio de Ezeiza y fue llevado de urgencia a un sanatorio.

Según indican quienes estaban presentes, el exdelantero sintió un fuerte dolor en el pecho cuando observaba el encuentro y pidió atención al instante.

El equipo médico que estaba en el lugar intervino rápidamente y decidió llevarlo en ambulancia a la clínica más cercana para realizarle estudios.

“El Chipi” tiene 48 años y desde 2019 trabaja en las inferiores del Xeneize. Llegó bajo la gestión de Nicolás Burdisso como director deportivo y su primera función fue como DT de la cuarta división, junto a Héctor Bracamonte en ese entonces.

Como futbolista, el delantero tuvo una extensa carrera con pasos destacados por clubes como Huracán, Boca, Banfield e Independiente.

En el exterior jugó en Grasshopper (Suiza), Saturn (Rusia) y Barcelona (Ecuador). Su retiro fue en 2009 en Deportivo Merlo. (NA y TyC)

Noticia en desarrollo