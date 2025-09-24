River perdió con Palmeiras y se esfumó la ilusión de avanzar en la Copa Libertadores

River quedó afuera de la Copa Libertadores. El equipo de Gallardo había sacado buena ventaja tras un gran cabezazo de Salas, que sirvió para igualar el global. Luego del tanto, al Millo lo salvó Armani con una gran atajada, pero también pudo irse al descanso en ventaja tras una última oportunidad inmejorable en el cierre de la primera etapa.

Sin embargo, en el complemento golpeó rápido el Verdao de la mano de Vitor Roque y volvió a tomar ventaja en el global. Y sobre el final, el Flaco López anotó por duplicado -uno de penal- para darle el triunfo 3-1 al conjunto brasileño, que se quedó la serie por un total de 5 a 2.

El conjunto argentino terminó con diez jugadores por la expulsión de Marcos Acuña.

River comenzó mejor el partido y salió decidido a buscar el gol que le de la igualdad en la serie luego de la caída en el partido de ida. El tanto llegó por medio de Maximiliano Salas, quien conectó de cabeza un centro desde un tiro libre Juan Fernando Quintero y marcó el 1-0 (2-2 global).

Lo de Palmeiras fue bastante flojo. Arrancó bien y tuvo un par de llegadas donde intervino Armani y salvó Galoppo, pero el equipo brasileño no encontró los caminos y fue cayendo en intensidad.

En River se lesionó Portillo e ingresó Enzo Pérez, cambio que no se sintió porque el equipo de Gallardo estuvo compacto en la zona media.

Sobre el final, tras una increíble jugada colectiva entre Juanfer, Salas y Nacho Fernández, Castaño quedó mano a mano con el arquero Weverton y trató de amargarlo, pero el arquero salvó a su equipo con una gran tapada. La jugada siguió tras el rebote y, tras un pase atrás, el 7 sacó un remate desde el borde del área que se fue apenas alto.

Sin embargo, en el arranque del complemento, Palmeiras aprovechó la desatención de los de Gallardo para igualar el duelo y volver a adelantarse en la serie. Piqueréz envió un balón al área y Vitor Roque, en dos oportunidades, puso el empate.

Con el resultado adverso en la llave, River adelantó al equipo y estuvo cerca de convertir, pero un preciso contragolpe de los brasileños derivó en el penal y la expulsión de Marcos Acuña por doble amarilla. A los 46 minutos, Juan Manuel López no perdonó desde los doce pasos y marcó el 2-1.

El duelo estaba prácticamente sentenciado y nuevamente fue el atacante argentino quien anotó un golazo con un remate desde fuera del área para sentenciar la partida y la clasificación del Verdao a las semifinales de la Copa Libertadores.

Ahora, Palmeiras deberá medirse en la siguiente instancia al ganador de la serie entre San Pablo y Liga de Quito, que tiene a los ecuatorianos con una ventaja de dos goles.