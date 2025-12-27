Volcó una camioneta con bahienses en la Ruta 51

La camioneta terminó en un zanjón y debió ser retirada con una grúa

Fuentes oficiales confirmaron el vuelco de una camioneta en el que iban personas de Bahía Blanca en la ruta 51, no hubo heridos de gravedad y no necesitaron ser trasladados a un centro asistencial.

La camioneta protagonizó el vuelco este sábado por la mañana en la Ruta Provincial 51, en cercanías al puente Querandíes, pasando la localidad de Loma Negra en sentido a Santa Luisa.

Por causas que se tratan de establecer el vehículo terminó volcando y quedó dentro de un zanjón. En la camioneta se trasladaba una familia oriunda de nuestra ciudad.

Todos los integrantes del vehículo fueron atendidos en el lugar con heridas menores y que no presentaban ser atendidos en un hospital o centro médico.

Para retirar el rodado fue necesaria la intervención de una grúa, mientras que efectivos de la Policía de Loma Negra se encargaron de organizar el tránsito en la zona para garantizar la seguridad vehicular durante las tareas. (Información de Verte)