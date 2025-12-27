El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca puso en marcha el desarrollo del proyecto ejecutivo que permitirá licitar la construcción de una autovía de doble calzada en un tramo estratégico del corredor vial que atraviesa el área sur de la ciudad, una obra destinada a mejorar la conectividad, fortalecer los accesos portuarios e industriales y acompañar el crecimiento del tránsito pesado vinculado a la operación logística.

El plan forma parte de un programa nacional destinado a mejorar corredores prioritarios de la red vial argentina, especialmente aquellos ligados a la integración logística del Mercosur.

En ese esquema, el corredor bahiense ocupa un lugar clave por su rol en la conectividad terrestre entre grandes polos productivos y nodos portuarios de escala nacional como Rosario y Bahía Blanca.

El proyecto corresponde a la Sección 4 de la obra “Ruta Nacional N°3 – Paso por la Ciudad de Bahía Blanca”, un tramo que comienza a partir del distribuidor del paraje El Guanaco, se despliega en un arco que rodea el área urbana e interconecta sectores operativos hasta el distribuidor a distinto nivel de Loma Paraguaya.

Esta intervención completa la vinculación funcional entre RN 3, RN 35 y RN 33, conformando un corredor de alta relevancia logística e industrial.

El proceso licitatorio ya definió plazos concretos: la presentación de ofertas vence el 6 de febrero de 2026 a las 10.30, y la apertura de sobres será ese mismo día a las 11 en la sede del Consorcio de Gestión del Puerto.

A partir de esa instancia se evaluarán las propuestas técnicas y económicas con miras a avanzar en la adjudicación y en la etapa de diseño final.

La obra no es un mantenimiento menor, sino una intervención estructural que transformará la forma en que circulan los camiones y se articulan los accesos.

El diseño previsto incluye ensanche de traza existente, nuevos pavimentos estructurales para tránsito pesado, obras de arte, distribuidores a igual nivel y colectoras parciales que permitirán ordenar la circulación e independizar el tránsito local del flujo logístico principal.

El objetivo central es ampliar la capacidad operativa de la carretera, garantizar mayor seguridad vial, reducir tiempos operativos y aumentar la previsibilidad logística para los sectores productivos e industriales que dependen de esta conexión.

La autovía proyectada busca responder a las exigencias actuales, que ya superan la capacidad funcional del corredor, tanto en flujo como en seguridad, y ofrecer una solución integral y de largo plazo.

Una vez que se complete la etapa de diseño, el trazado operará bajo estándares superiores: mayor capacidad para tránsito pesado, menor congestión, tiempos logísticos más eficientes y mejor seguridad vial.

En términos generales, podría decirse que el Consorcio lanzó la licitación para diseñar una autovía de doble calzada en la sección estratégica del corredor vial urbano, capaz de concretar una especie de unión las rutas 3 Norte y 3 Sur, pero por el extremo sur de la ciudad, atravesando el corazón del área industrial.