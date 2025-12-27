Aprehendieron a un hombre que amenazó con incendiar la casa de su exmujer y sus hijas

Un hombre de 40 años fue aprehendido esta madrugada luego de ingresar a una vivienda y advertir que iba a prender fuego a su expareja y a las hijas menores de la mujer.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas, tras un llamado al 911, cerca de las 3 de la mañana, en un domicilio ubicado en Fournier al 2600.

Según el parte oficial, el sujeto ingresó a la finca a través de una ventana, de donde extrajo una manguera de combustible perteneciente a una motocicleta, con la cual habría amenazado a la familia, para luego darse a la fuga corriendo del lugar.

Con los datos aportados, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda y lograron interceptar y aprehender al individuo en Cambaceres al 2500, quedando imputado por el delito de amenazas en el marco de la ley 12.569.

La víctima solicitó medidas cautelares y la exclusión del hogar del agresor. En la causa interviene la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.