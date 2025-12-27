¿Verano naftero o gasolero? Cuánto cuesta una escapada a los puntos turísticos de la zona

Alrededor de un 35% fue el aumento que experimentaron los combustibles en Bahía Blanca durante los 12 meses de este 2025. El valor ubicado por encima de la inflación anual tanto a nivel local como nacional, ha terminado representando un nuevo golpe al bolsillo que, indudablemente, impactará en la temporada de verano.

Más allá del obligado traslado a precios, esta suba también es un llamado de atención al sector turístico, teniendo en cuenta en las muchas familias bahienses que todos los fines de semana -o incluso, entre semana- hacen una escapada a algunos de los puntos turísticos del Sudoeste Bonaerense fuera del período vacacional en sí.

Sin caer en estimaciones, un viaje ida y vuelta a cualquiera de estos sitios ya supone un gastro extra y seguramente -en épocas de bolsillos flacos- muchos se replantearán la posibilidad de salir de la ciudad para disfrutar de la playa, las sierras, los espejos de agua o las termas con que contamos en nuestra región.

Por ejemplo, con los valores que se conocieron a mediados de mes, luego del anuncio de YPF de bajar 2% el valor de sus naftas, una escapada a Monte Hermoso puede alcanzar los 28 mil pesos; a Pehuen Co, casi 23 mil, y a la Comarca Serrana, más de 29 mil. A lugares más lejanos, como Bahía San Blas, más de 71 mil pesos.

Los cálculos se realizaron exclusivamente teniendo en cuenta los valores de combustible. Así, se estimaron dos gastos promedio para vehículos nafteros, con 8 y 12 litros consumidos cada 100 kilómetros; otros dos para gasoleros, teniendo en cuenta gastos de 9 y 12 litros cada centenar de kilómetros, y también aquellos que cuentan con GNC, con 13 metros cúbicos cada 100 kilómetros.

En ningún caso se tuvieron en cuenta otros gastos en el vehículo, la posibilidad de cargar combustible con descuentos -en Zona Patagónica, por ejemplo-, el uso de aire acondicionado o el hecho de viajar a velocidades más altas o más bajas que las crucero.

Tampoco se incluyó el gasto que pueda ocasionar el transitar en zonas urbanas o caminos vecinales. Los valores de combustible utilizados fueron los que figuran en las estaciones de servicio YPF de Bahía Blanca, tomando nafta súper ($ 1.699 el litro), gasoil común ($ 1.754) y GNC ($ 820 el metro cúbico).

Los puntos turísticos y las distancias calculadas -siempre partiendo desde Bahía Blanca- fueron las siguientes: Arroyo Pareja (Coronel Rosales), 34,4 kilómetros; Pehuen Co (Coronel Rosales), 83,5; Monte Hermoso, 104,9; Sierra de la Ventana (Tornquist), 108,6; Pedro Luro (Villarino), 121,8; Marisol (Coronel Dorrego), 197; Carhué (Adolfo Alsina), 198,1; Claromecó (Tres Arroyos), 262,5, y Bahía San Blas (Patagones), 263,9.

Tomando en cuenta un consumo de 8 litros de nafta súper cada 100 kilómetros, un viaje ida y vuelva a Arroyo Pareja tendría un costo estimado de 9.351 pesos; Pehuen Co, $ 22.698; Monte Hermoso, $ 28.516; Sierra de la Ventana, $ 29.521; Pedro Luro, $ 33.110; Marisol, $ 53.552; Carhué, $ 53.851; Claromecó, $ 71.358, y San Blas, $ 71.738.

Con un vehículo que consuma 12 litros de nafta súper cada 100 kilómetros, los números son más importantes: Arroyo Pareja, $ 14.026; Pehuen Co, $ 34.047; Monte Hermoso, $ 42.774; Sierra de la Ventana, $ 44.282; Pedro Luro, $ 49.665; Marisol, $ 80.328; Carhué, $ 80.777; Claromecó, $ 107.037, y San Blas, $ 107.607.

En cuanto al gasoil, con un gasto de 9 litros cada 100 kilómetros, ir y volver de Arroyo Pareja desde Bahía Blanca costará unos 10.860; Pehuen Co, $ 26.362; Monte Hermoso, $ 33.119; Sierra de la Ventana, $ 34.287; Pedro Luro, $ 38.454; Marisol, $ 62.196; Carhué, $ 62.544; Claromecó, $ 82.876, y Bahía San Blas, $ 83.318.

Con un consumo de 12 litros de gasoil cada centenar de kilómetros, los costos serían los siguientes: Arroyo Pareja, $ 14.481; Pehuen Co, $ 35.150; Monte Hermoso, $ 44.158; Sierra de la Ventana, $ 45.716; Pedro Luro, $ 51.272; Marisol, $ 82.929; Carhué, $ 83.392; Claromecó, $ 110.502, y San Blas, $ 111.091.

Por su parte, con GNC, a un promedio de 13 metros cúbicos cada 100 kilómetros y suponiendo que se pueda recargar durante todo el trayecto -es decir, haciendo todo el viaje con este combustible-, la escapada a Arroyo Pareja costaría 7.334 pesos; Pehuen Co, $ 17.802; Monte Hermoso, $ 22.364; Sierra de la Ventana, $ 23.153; Pedro Luro, $ 25.967; Marisol, $ 42.000; Carhué, $ 42.234; Claromecó, $ 55.965, y Bahía San Blas, $ 56.263.

Sin profundizar en la cuestión, a todos estos valores habría que sumarle los gastos que se realicen durante el viaje, vinculados al consumo de alimentos, entradas, tickets, regalos, recuerdos o extras. De cualquier modo, teniendo en cuenta que un alojamiento diario oscila -al menos- entre los 80 mil y los 100 mil pesos diarios durante este verano, más de uno se planteará la posibilidad de viajar en el día, sin hacer noche en el destino.