Polémica: un distrito del Sudoeste cobrará más cara la nafta desde febrero
Según se indicó desde la comuna, los montos ascenderían a entre 1.200 y 1.800 pesos por tanque lleno.
Horas conflictivas se viven en los últimos días en Coronel Suárez, luego de que el municipio de Ricardo Mocerro anunciara que desde febrero de 2026 aplicará una tasa del 2% al expendio de combustible en el distrito.
El incremento, se explicó desde la comuna, se destinará íntegramente a un plan de repavimentación.
Las instituciones, claro está, pusieron el grito en el cielo. Desde la Cámara de Comercio e Industria de Coronel Suárez se opusieron a la decisión, al considerando que la medida genera un impacto negativo en la actividad comercial, productiva y en el bolsillo de los consumidores locales.
Desde el municipio, claro está, defienden la medida. Según Moccero, en una carga de combustible -siempre dependiendo del tamaño del tanque-, el aporte significará entre 1.200 y 1.800 pesos.
“No es un porcentaje sobre el litro de nafta, como se había interpretado erróneamente, sino sobre el costo neto del combustible, sin impuestos. Eso es todo lo que se va a pagar”, aseguró.
Además, señaló que ese monto se afectará directamente a la reparación de calles asfaltadas.
“Se va a ver reflejado inmediatamente en el distrito, y será una forma de respuesta a la población ante los recortes del Gobierno nacional para este tipo de obras”, sostuvo.
Este no es el único municipio bonaerense que propone una suba similar, ya que Cañuelas y Ramallo impulsan subas y porcentajes similares.