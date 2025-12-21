Monte Hermoso: para evitar el derroche de agua, analizan instalar medidores domiciliarios

El municipio de Monte Hermoso impulsará una fuerte campaña sobre el uso responsable del agua potable que tendrá entre sus aspectos más destacados la instalación de los primeros medidores de consumo en domicilios particulares, instituciones y comercios.

La medida -que se prevé implementar a partir de mediados de 2026- fue anunciada por el intendente Hernán Arranz durante el lanzamiento de la temporada estival, con el objetivo de “reducir el derroche y ordenar un servicio que hoy es imposible de sostener bajo el actual esquema tarifario”.

Bajo el sistema actual la mayoría de los frentistas pagan entre 2 mil y 15 mil pesos mensuales, incluyendo el servicio de desagües cloacales. Estas cifras -dijo- no solo no cubren el costo del servicio, sino que no guardan relación alguna con los niveles de consumo reales.

“Por esto en primera instancia vamos a iniciar una nueva campaña de concientización, con dos móviles del municipio recorriendo la ciudad para detectar consumos no permitidos y derroches del recurso. En ese caso intentarán tomar contacto con el propietario para brindarle información y explicarle que su conducta nos perjudica a todos”, indicó el jefe comunal.

En una segunda instancia llegará la instalación de los medidores, que no serán como los tradicionales, que demandan que un inspector realice la lectura todos los meses.

Los nuevos equipos de medición –se indicó- transmiten una señal con la información sobre el consumo en forma remota, lo que permite tener la medición en una central en tiempo real. En el municipio creen que con cinco antenas instaladas en distintas zonas podrán cubrir toda el área urbanizada.

Los primeros equipos se instalarían entre abril y junio del año próximo.

La idea es que los propios frentistas los soliciten, ya que en muchos casos –insisten desde la comuna- redundará en una rebaja de los costos futuros del servicio.

Para el caso de comercios o instituciones, en cambio, se evalúa que la colocación sea obligatoria. En la comuna ponen el foco especialmente en los negocios gastronómicos y en la hotelería o grandes complejos de alojamiento, donde los consumos suelen ser muy elevados.

“De cualquier manera, a la larga todas las bocas de consumo deberán tener un medidor. Por eso también se está analizando arrancar en un sector o cuadrante de la ciudad, y de allí ir hacia los demás”, indicó una fuente consultada por La Nueva.

El costo de los medidores será abonado por los propios frentistas, en cuotas que –prometen en el municipio- serán accesibles. “Son de fácil instalación y tienen baterías que duran cinco años”, se indicó.

Arranz remarcó que no se apunta a recaudar más, sino a controlar el derroche y premiar a quienes hacen un uso responsable del servicio.

En la comuna –indican- han registrados niveles de consumo “inadmisibles”.

A modo de ejemplo, mencionan que se conoce el caso de comercios gastronómicos en los que los bacheros dejan la canilla abierta por horas, alojamientos en los que han dejado perdiendo sanitarios desde fines de verano hasta la temporada siguiente, y vecinos que tienen pérdidas en sus casas hace años y no las arreglan.

Pedroni: "Hay que anticiparse; no podemos esperar a tener el acuífero en crisis"

El arquitecto Daniel Pedroni, subsecretario de Planeamiento Urbano de Monte Hermoso, dijo que la situación no es crítica, aunque sí es necesario “comenzar a tomar cartas en el asunto”.

“Aquí nos abastecemos de una batería de pozos conectados a un acuífero subterráneo relativamente pequeño, ubicado debajo del manto de dunas, que se nutre de las lluvias que caen aquí”, refirió.

“En un año normal, con 700 u 800 milímetros de lluvia, la recarga del acuífero alcanza para que no haya problemas de abastecimiento. Sin embargo, ¿qué podría pasar si nos toca afrontar dos o tres años secos o muy secos, y seguimos con los niveles de consumo actuales? Ahí sí la situación sería delicada. Entonces hay que anticiparse a la crisis”, completó.

Pedroni remarcó que, como primera medida, la campaña de concientización sobre el uso racional del agua debe ser “permanente y estar presente en todos los ámbitos, especialmente las escuelas”.

“Y a quién no lo entienda por el lado de la concientización… bueno, habrá que apelar al bolsillo”, sostuvo.

El profesional señaló que hay niveles de consumo “letales” para el acuífero, que separó en dos grandes grupos: el primero es “el riego desmedido en grandes patios; y, el segundo, el uso abusivo del agua dentro del hogar.

“Algunos aclaran que riegan con pozo propio, pero el perjuicio es el mismo, porque sacan agua del único acuífero”, indicó.

En cuanto al consumo hogareño, dijo que alcanza niveles muy superiores a lo normal, que son de 500 a 800 litros diarios.

La zona ZRRA (el gran macizo al norte del área urbanizada) corresponde al acuífero del que toma agua Monte Hermoso. Allí el Plan de Desarrollo Urbano contempla severas restricciones de uso, a fin de preservar el recurso.

“Imaginen ese consumo con 100 mil turistas en un día de afluencia pico de enero. Por eso hay que apelar a los medidores. No pueden pagar lo mismo el que consume 15 mil litros por mes que el que gasta cinco o seis veces más”, dijo.

“Sabemos que a mucha gente no le va a gustar, pero no nos queda otra. Lo que estamos haciendo es mirar hacia el futuro, anticiparnos a una posible crisis. No podemos esperar a tener el problema encima para actuar”, cerró.

Inspectores recorrerán la ciudad durante todo el verano para detectar consumos irracionales del recurso hídrico.