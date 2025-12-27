Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 28 de diciembre en Bahía

Temperaturas de verano para el cierre de año (Foto Archivo LNP)

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 28 de diciembre una temperatura mínima de 19 grados centígrados y una máxima de 34 para Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será templado evolucionando a caluroso. El viento tendrá intensidad leve del Noroeste rotando al Sudoeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo caluroso y soleado. El viento será leve del Sudoeste rotando al Sudeste con ráfagas moderadas. El índice de radiación ultravioleta llegará a cotas altas. La visibilidad será buena.

La noche será templada con cielo despejado y se estima para media noche una temperatura de 19 grados centígrados.

El tiempo en la región

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco a templado con soleados. Ascenso de temperatura. Viento leve en aumento a moderado del Noroeste rotando al Sudeste. Temperatura 15/27.-

ZONA VENTANIA: Fresco y soleado a caluroso. Ascenso de la temperatura. Viento leve en aumento a moderado del Sudoeste rotando al Sudeste. Temperatura 15/33.-

GUAMINI: Fresco a caluroso y mayormente soleado. Descenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste rotando al Oeste. Temperatura 16/34.-

VIEDMA Y PATAGONES: Fresco a cálido. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado del sector Sur. Temperatura 15/28.-

NEUQUEN: Fresco a caluroso. Ascenso de la temperatura. Viento leve de dirección variable. Temperatura 17/33.-