Bahía Blanca | Sabado, 27 de diciembre





Robaron una moto de alta gama en el barrio universitario y buscan testigos e información

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado en calle Colombia 987 en un complejo departamental. Desde las fuerzas de seguridad solicitan a los vecinos si tienen cámaras en el sector para aportar a la búsqueda.

La moto sustraída es una Husqvarna Norden 901

En la madrugada de este sábado robaron una moto Husqvarna Norden 901 en un departamento interno del barrio Universitario. Desde la Comisaría Séptima y su dueño, piden colaboración a los vecinos en el caso de que puedan aportar cámaras de seguridad o información.

El vehículo tiene características particulares, ya que es una moto de aventura, patentada en este 2025 (dominio A230EYC), color negra con detalles en amarillo y blanco, tiene defensas frontales y laterales negras, tiene extensor de caballete, cobertores de ópticas de plástico. El escape es único y no se puede adulterar ni cambiar. 

Es un motovehículo de 900 centímetros cúbicos y un ejemplar casi único en Bahía Blanca y la zona. Su dueño realizó la denuncia en la mañana de hoy en la Comisaría Séptima y están pidiendo a la comunidad cualquier tipo de información que pueda aportarse para ayudar a encontrarla.

En caso de tener cámaras o algún tipo de dato, se pueden comunicar con la Comisaría Séptima al TEL:  0291 480-6713 o acercarse al lugar en Calle Astrada 3196 o mandar un mensaje a Nicolás (damnificado) al tel: 291 5065240.

