Sadie Sink de Stranger Things a Spiderman

La actriz Sadie Sink, tras el éxito de Stranger Things, atraviesa un nuevo punto de inflexión en su carrera luego de su desembarco en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La actriz que alcanzó la consagración global con su interpretación de Max Mayfield en la serie de Netflix, formará parte de Spider-Man: Brand New Day.

En la próxima película del superhéroe arácnido, Sink compartirá pantalla con Tom Holland y Zendaya, dos figuras ya consolidadas dentro de la franquicia y muy querida por el público.

La actriz reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter que se enteró de su incorporación al proyecto mientras finalizaba el rodaje de la quinta y última temporada de Stranger Things.

“Fue una locura”, confesó, al describir cómo se superpusieron el cierre de una etapa fundamental y el inicio de otra completamente distinta, pero igual de desafiante.

Sink también expresó su entusiasmo personal por sumarse a una historia que siempre ocupó un lugar especial para ella. Spider-Man fue, según contó, su héroe favorito de Marvel desde chica, aunque remarcó su debilidad particular por la versión actual del personaje.

“Me encanta Spider-Man. Me encanta el Spider-Man de Tom, especialmente”, afirmó, destacando la conexión que siente con el tono más humano y juvenil que Holland le sumó al rol.

Para la actriz, esta experiencia no es del todo desconocida, debido a que recordó que ya había atravesado una sensación similar al unirse a Stranger Things, serie de la que era fan antes de formar parte del elenco.

“Ser fan de algo y luego unirme a ello es una sensación familiar para mí”, explicó, y agregó que desde el primer momento estuvo entusiasmada con lo que Marvel tiene preparado para esta nueva etapa del personaje.

Otro aspecto que hace especial este proyecto es el reencuentro con Destin Daniel Cretton, director de Spider-Man: Brand New Day, con quien ya había trabajado cuando tenía apenas 14 años, en uno de sus primeros largometrajes.

“De alguna manera, cierra el círculo”, señaló, subrayando el valor emocional que tiene volver a cruzarse en un contexto tan distinto. En cuanto a la película, admitió que “hay mucho que quiere compartir”, pero no puede.

El misterio comenzará a despejarse el 31 de julio de 2026, cuando Spider-Man: Brand New Day llegue a los cines y marque oficialmente el debut de Sink en Marvel.(N/A)