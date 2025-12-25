Todas las teorías del final de “Stranger Things”

El Volumen 2 de Stranger Things esta a horas de estrenarse y los fans ya empiezan a hacer teorías sobre el final de la serie.

La primera tanda de episodios de la quinta y última temporada de la exitosa serie, que fue estrenada el 26 de noviembre, no trajo respuestas definitivas, sino todo lo contrario: multiplicó las dudas y encendió el debate entre los fans.

Con el Volumen 2 programado para este jueves y el episodio final —de más de dos horas— previsto para el 31, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías sobre quiénes sobrevivirán, qué es realmente el Upside Down y si Vecna es, en verdad, el villano final.

Entre las especulaciones más comentadas aparece la posible muerte de Steve Harrington, uno de los personajes más queridos de la serie. Un diálogo con Dustin en el trailer del Volumen 2, “si vos caés, yo caigo”, fue leído como una advertencia velada de los hermanos Duffer. A su vez, los mismos creadores en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon dejaron caer el muñeco de Steve en una de las dinámicas sobre como serían los siguientes capítulos.

Así como se cree que Steve puede ser quien muera, se cree que Joathan Byers podría sacrificarse en el final, ya que durante la primera parte de la última temporada se mostró culpable por no estar “presente” para su mamá y su hermano cuando Will fue elegido como una de las víctimas de Vecna.

Otra hipótesis central coloca a Will Byers como la clave del desenlace, ya que la serie comenzó con su desaparición en 1983 y muchos creen que podría cerrar el ciclo con un sacrificio final para romper definitivamente el vínculo con Vecna y el Upside Down.

En ese entramado también reaparece Max Mayfield, quien esta atrapada en coma, su conciencia estaría oculta en otro plano, lista para convertirse en un factor clave, ya sea desde la venganza o desde la salvación, en la guerra final.

Finalmente, una de las teorías más ambiciosas sugiere que Vecna no sería el verdadero enemigo. Apoyados en el canon ampliado y en referencias a Calabozos y Dragones, muchos creen que el Mind Flayer, o incluso una criatura aún más antigua como la Thessalhydra, podría emerger como la amenaza definitiva.

Las pistas visuales, las frases enigmáticas del tráiler y el misterioso “muro de carne” del Upside Down refuerzan la idea de que todo lo que se creía saber sobre ese mundo es erróneo. Con promesas de muertes impactantes y un final fiel al espíritu de la serie, la única certeza es que Hawkins no saldrá intacto de su última batalla. (N/A)