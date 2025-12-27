Sydney Sweeney y Christian Pulisic estarían iniciando un romance

El fútbol y Hollywood se entrelazaron en los últimos días a partir de un rumor nacido en Italia que rápidamente tomó dimensión global de una presunta relación sentimental entre Christian Pulisic y Sydney Sweeney.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas ni existen imágenes o apariciones conjuntas que respalden la versión.

Pulisic atraviesa un presente destacado en el Milan y continúa siendo una de las principales figuras de la selección de Estados Unidos, que será anfitriona del Mundial 2026 junto a México y Canadá.

El origen del trascendido se ubicó en la cuenta italiana DNA Bomber, especializada en información y rumores del fútbol europeo, y luego fue amplificado por publicaciones de peso como La Gazzetta dello Sport.

Sweeney, por su parte, viene de cerrar su compromiso con el productor Jonathan Davino y en los últimos meses fue relacionada con el empresario musical Scooter Braun, sin confirmaciones oficiales.

Reconocida mundialmente por sus papeles en Euphoria y The White Lotus, la actriz manifestó en distintas entrevistas que su prioridad está puesta en el desarrollo de su carrera profesional.

Mientras tanto, la propia prensa italiana que se hizo eco del tema remarcó que se trata exclusivamente de una especulación, sin pruebas concretas que la sostengan. (NA).