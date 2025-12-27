Sabalenka y Kyrgios protagonizarán la Batalla de los Sexos

Los tenistas Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios protagonizarán uno de los eventos más llamativos del deporte moderno cuando se enfrenten este domingo en la denominada Batalla de los Sexos 2.0, un partido de exhibición que promete captar la atención del mundo deportivo.

El duelo se disputará en Dubái y enfrentará a la actual número uno del ranking WTA con el polémico tenista australiano, en un cruce tan mediático como inusual, desde las 16 (hora argentina) en el Dura Indoor de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y será transmitida en vivo por ESPN.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

No será la primera vez que el tenis proponga un enfrentamiento entre una mujer y un hombre, aunque hacía décadas que no se organizaba un espectáculo de estas características. Sabalenka aceptó el desafío con el objetivo de poner en valor el tenis femenino y demostrar su jerarquía ante un rival de trayectoria reconocida, aunque lejos hoy de su mejor versión competitiva.

Del otro lado estará Nick Kyrgios, fiel a su estilo provocador pero con un perfil algo más moderado en la previa. El australiano llega rodeado de dudas por su estado físico y su falta de continuidad en el circuito, aunque contará con un contexto reglamentario especial que buscará equilibrar las condiciones del encuentro y hacerlo más atractivo para el público.

Para compensar la diferencia física, la organización dispuso dos reglas clave: ambos jugadores tendrán un solo saque por punto, lo que priorizará la precisión por sobre la potencia, y el lado de la cancha de Sabalenka será reducido en un 9%, basándose en estudios sobre desplazamiento promedio entre hombres y mujeres. Estas modificaciones apuntan a generar un partido más parejo y competitivo.