Un llamado por violencia de género terminó con un patrullero dañado y un aprehendido

Un hombre de 28 años fue aprehendido durante la madrugada tras dañar un móvil policial y resistirse a la autoridad, en el marco de un procedimiento iniciado por un llamado al 911 por un episodio de violencia de género, en una vivienda ubicada en Rojas al 500.

El hecho ocurrió alrededor de las 0.30, cuando personal del Comando de Patrullas, con apoyo de efectivos de la UPPL, arribó al domicilio. En esas circunstancias, el acusado, identificado como Luciano Sebastián Irribarra, arrojó una piedra contra el móvil policial y le provocó daños.

Luego del ataque, el individuo se refugió en el interior de la vivienda, adonde fue seguido por los efectivos. Una vez dentro del inmueble, intentó agredir al personal policial, aunque fue reducido y finalmente aprehendido.

Por lo ocurrido, se le imputaron los delitos de daño, desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, en el marco de la Ley 12.569. Las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría Primera.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.