Un incendio afectó una vivienda y solo se registraron daños materiales

Un incendio se registró anoche, alrededor de las 23:23, en una vivienda ubicada en Tierra del Fuego al 1400. Por causas que se desconocen tomó fuego el inmueble en el que habitaba un hombre de 57 años.

Al momento del hecho, el ocupante se encontraba fuera de la casa y resultó ileso, por lo que solo se produjeron daños y pérdidas materiales.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de White, que lograron sofocar las llamas rápidamente, evitando que el fuego se propagara a propiedades linderas.

Además, colaboró personal del Comando de Patrullas, mientras que una cuadrilla de la empresa Edes procedió a cortar el suministro eléctrico, dejando la vivienda fuera de peligro. También prestó colaboración la Guardia Operativa de Defensa Civil.