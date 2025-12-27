Faustino Oro muestra su jerarquía en el Mundial de Rápidas en Qatar

Faustino Oro, el niño prodigio del ajedrez argentino, tuvo una jornada exitosa en el Mundial Rápido de Qatar, organizado por la Federación Internacional (FIDE), al cabo de dos victorias y un empate.

El crack argentino, de 12 años, utilizó piezas blancas en la primera partida para la victoria ante el kasajo Daniyal Sapenov. Luego se impuso ante el ruso Yevgueni Náyer y finalmente hizo tablas frente al alemán Vincent Keymer, número 4 del mundo.

De esta manera, Faustino acumula 4.5 puntos tras ocho rondas disputadas.

Luego de haber participado en el Magistral Szmetan-Giardelli de Buenos Aires, donde alcanzó la segunda norma para ser considerado Gran Maestro (GM) en un futuro, el prodigio del ajedrez argentino asume el último desafío del 2025 con buenos resultados.

Oro sumó dos empates en la primera rueda (ante Mamedyarov y Domínguez) y dos derrotas (So y Aronian). En el cuarto partido obtuvo su primera victoria frente al maestro sirio Manzen Fandi.

El ajedrecista, ganador del Olimpia de Plata 2025 en la disciplina, no es el único concursante de su generación en este campeonato Rápido. Los rusos Roman Shogdzhiev e Ivan Zemlyanskii más el turco Yagiz Erdogmus, entre otros, compiten en Qatar.

Por su parte, Candela Francisco no tuvo un buen comienzo de sábado en R5 con la derrota ante la polaca Katarzyna Dwilewicz, pero se repuso de gran manera en las victorias la española Jimenez Fernández y la uzbeka Karimova.

De esta manera la oriunda de Pilar suma 3,5 puntos tras siete rondas disputadas. Se encuentra en el puesto 57 del torneo.