Un sector de la ciudad permanecerá sin agua este domingo por la rotura de una cañería

Desde ABSA informaron que a primera hora de este domingo 28 de diciembre, se reparará una cañería en calle Remedios de Escalada al 4400, de nuestra ciudad.

Según indicaron, la avería afecta el suministro de agua en el sector comprendido por Newbery, 14 de Julio, Molina Campos y Rosales, hasta la finalización de las tareas.

Desde la empresa le solicitaron a los vecinos del sector cuidar las reservas de agua y utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles.

Se recuerda que ante reclamos, los usuarios pueden comunicarse a la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272.