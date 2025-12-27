Racing anunció la renovación de Gustavo Costas: hasta cuándo sigue

Costas pone la firma, con Sebastián Saja (director deportivo) a su derecha y el presidente Diego Milito. Fotos: Racing Club.

Luego de versiones finalmente Racing confirmó hoy, en su página web, la continuidad de Gustavo Costas al mando del plantel de fútbol de primera división.

El entrenador campeón de la Copa Sudamericana firmó la renovación de su contrato hasta el final de 2028, que coincide con el término de la gestión presidencial de Diego Milito.

"El objetivo es el mismo de siempre y todos los que estamos en Racing: poner a Racing en lo más alto", escribieron en las redes.

Por su parte el DT se mostró muy contento y redobló la apuesta con la Academia para el proceso que se viene.

"Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide", dijo Costas.

Diego Milito, por su parte, destacó la consolidación del plan futbolístico que encabeza Costas.

"Reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años", dijo.