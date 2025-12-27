Evangelina Anderson habló sobre los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson empieza a despedir un 2026 en el que regresó definitivamente a los primeros planos del espectáculo nacional. Además de su trabajo como modelo, la participación primero en Los 8 Escalones y actualmente en MasterChef Celebrity la ubicó como una de las figuras principales de la televisión argentina. Y con su vida privada también dio motivos para que se hable de ella.

En agosto pasado, formalizó su separación de Martín Demichelis, luego de 18 años, tres hijos y una fuerte crisis a partir de rumores de infidelidad de él, que asomó en 2024 y tardaron un tiempo en oficializar. Luego de un período de transición y duelo, empezó un coqueteo mediático y virtual con Ian Lucas, su compañero en el certamen gastronómico, negado sin demasiada fuerza por ambas partes. Y casi en simultáneo, aparecieron versiones de un posible retorno con el exentrenador de River Plate, a partir de una foto que compartió Lola, una de sus hijas, durante su cumpleaños de Micho.

En este panorama, Anderson visitó Juego Chino, el programa de Guillermo Pelado López en Telefe y realizó algunas sentencias sobre su vida personal. Allí contó que llevaba un año y medio separada y que transitaba este período con tranquilidad. Y ante la pregunta de si actualmente estaba realmente sola, deslizó una reflexión.

“Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”. La exageración entre ambas sentencias derivó en la intervención del conductor: “No es ni una cosa ni la otra”, advirtió López antes de llevar la conversación a otro terreno.

“¿Y mirá si se arreglan?“, lanzó. Y sin nombrarlo, todos en el estudio y a través de la tele sabían que hacía referencia a Martín Demichelis. La respuesta fue elocuente a diferentes escalas. El silencio, la mirada de asombro y la respuesta espontánea y enfática. ”No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo". (Con información de Infobae)