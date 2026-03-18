El desempleo subió en el último trimestre de 2025 y llegó al 7,5%, según el INDEC

El desempleo en la Argentina llegó al 7,5% en el último trimestre de 2025, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). A partir de las cifras se proyecta que casi 1,7 millones de personas sufrieron la falta de trabajo durante ese período.

El dato que publicó el INDEC releva el mercado de trabajo en un grupo de 31 aglomerados urbanos. Para alcanzar ese cálculo, se tienen en cuenta la estimación de la población y el porcentaje de los desocupados dentro de la población económicamente activa.

En términos interanuales, la tasa de desocupación también mostró un aumento. En el mismo trimestre de 2024 había sido de 6,4%, lo que marcó una suba de 1,1 puntos porcentuales.

El informe del Indec mostró que la tasa de actividad se ubicó en 48,6%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 45%. Ambos indicadores se mantuvieron prácticamente sin cambios frente al trimestre anterior.

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En ese contexto, el incremento del desempleo se explicó por una mayor cantidad de personas que salieron a buscar trabajo sin encontrarlo. La población económicamente activa alcanzó a 14,6 millones de personas en los aglomerados relevados.

La presión sobre el mercado de trabajo —que incluye desocupados, subocupados y ocupados demandantes— llegó al 30%, con una leve suba en la comparación trimestral.

A su vez, el 16,5% de la población económicamente activa estuvo compuesto por ocupados que buscaron otro empleo, lo que reflejó dificultades para mejorar ingresos o condiciones laborales.

En relación con la calidad del empleo, el informe mostró que se mantuvo en torno del 43%, un punto por encima del mismo período de 2024.

Entre los ocupados, al cierre de 2025, el 71,5% (9,7 millones) eran asalariados y el 28,5% (3,8 millones) no asalariados. Y dentro de los trabajadores en relación de dependencia, el 63,7% tenía descuento jubilatorio, mientras que el 36,3% se encontraba en condiciones informales.

Además, el 11,3% de los ocupados estaba subocupado y el 29,2% sobreocupado, lo que refleja las tensiones existentes en la estructura del mercado laboral.

La desocupación mostró un comportamiento dispar según la edad. El aumento fue más marcado entre los jóvenes de 14 a 29 años. En la comparación interanual, la tasa subió 4,1 puntos porcentuales en mujeres jóvenes y 4,5 puntos en varones del mismo grupo etario.

De esta manera, la desocupación alcanzó el 16,8% en mujeres jóvenes y el 16,2% en varones, niveles que duplicaron el promedio general.

Entre los adultos de 30 a 64 años, en cambio, el indicador se mantuvo relativamente estable, con tasas significativamente más bajas.

El informe del Indec también mostró también diferencias entre regiones. El Gran Buenos Aires registró la tasa de desempleo más alta, con el 8,6%. Le siguieron la región pampeana, con 7,7%, y el Noreste, con 5,6%. En contraste, los niveles más bajos se observaron en el Noroeste (4,2%), Cuyo (4,9%) y la Patagonia (4,8%).

La desocupación también fue mayor en los aglomerados de mayor tamaño: alcanzó el 8% en los centros urbanos con más de 500.000 habitantes, frente al 4,7% en los de menos. (TN)