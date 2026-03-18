Una propuesta distinta: Noelia Pace trae su show a la ciudad

Una propuesta diferente llega a la agenda cultural de la ciudad y promete generar tanto curiosidad como emoción. La reconocida médium Noelia Pace se presentará con su espectáculo en vivo, una experiencia que combina el lenguaje teatral con el misterio del mundo espiritual.

El show, conocido como “Mediumnidad”, invita al público a vivir un encuentro fuera de lo habitual: una propuesta en la que, según la artista, se establece una conexión entre el plano terrenal y el espiritual, transmitiendo mensajes y generando momentos de fuerte carga emocional.

Para quienes buscan algo más que un espectáculo, “Mediumnidad” se presenta como una invitación a abrir la mente, conectar con las emociones y vivir una noche difícil de olvidar.

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Las entradas ya se encuentran disponibles en ticketbahia.com