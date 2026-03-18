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Cruzó un semáforo en rojo y escapó de la policía: fue atrapado

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles, en avenida Pringles y Azara.

Un motociclista fue aprehendido esta tarde, luego de que cruzara un semáforo en rojo en inmediaciones de Bella Vista y quisiera escapar de la policía.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles, minutos antes de las 18, en avenida Pringles y Azara.

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En ese lugar, personal del Cuerpo Motorizado capturó a Andrés Haidar, de 35 años, quien cruzó un semáforo en rojo en Pringles y Fortaleza Protectora y, al intentar ser identificado, emprendió la fuga por varias calles del sector hasta ser capturado.

De acuerdo con las investigaciones, tanto el hombre como la moto no eran buscados por las fuerzas de seguridad.

El rodado fue secuestrado. La causa está caratulada como Desobediencia, Resistencia a la autoridad e Infracción a la Ley 24.429.

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