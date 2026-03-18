Arrestaron a un joven acusado de ser el autor de un asalto

Un joven de 18 años acusado de ser el autor de un violento asalto fue arrestado esta mañana durante dos allanamientos realizados por la policía, informaron fuentes oficiales.

Desde la comisaría Primera indicaron que los procedimientos, solicitados por la UFIJ N° 11 y autorizados por el Juzgado de Garantías N° 1, se llevaron adelante en domicilios ubicados en Chile al 2.200 y en 1810 y Ángel Brunel.

En este último sitio, según señalaron, aprehendieron a Lautaro Ezequiel Cabeza, de 18 años.

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Durante los operativos incautaron prendas de vestir y teléfonos celulares.

Los operativos están relacionados con un robo ocurrido el pasado 1 de marzo en Chile al 2.300, cuando un delincuente ingresó a un domicilio y redujo al dueño amenazándolo con un arma de fuego, para luego sustraer pertenencias y escapar.

Los policías lograron reunir pruebas a partir de testimonios y el relevamiento de cámaras particulares, permitiendo que el Ministerio Público solicitara los allanamientos realizados hoy.

El acusado quedó a disposición del fiscal Diego Conti en la causa caratulada como robo agravado.

Los voceros también mencionaron que sobre el sujeto pesaba un pedido de paradero elevado el último 6 de marzo por el delito de lesiones y una captura activa del 4 de julio del año pasado por robo agravado.