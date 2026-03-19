Recambio de autoridades en la URS: "El balance deberían hacerlo los clubes", dijo Pepe Soriano

La próxima semana habrá recambio de autoridades en la Unión de Rugby del Sur. Luego de cuatro años concluye la presidencia de Antonio "Pepe" Soriano, quien en diálogo con El Diario Deportivo adelantó que continuará ligado a la gestión que iniciará formalmente Oscar Doria el martes venidero.

"Pepe" es hoy uno de los dirigentes de mayor trayectoria en este deporte en la ciudad. Acredita, también, un prolífico pasado como tercera línea del club Universitario y también como entrenador en su club y en los seleccionados mayores de la URS. También fue head coach del Combinado Regional Sur en distintos partidos internacionales entre 1992 y 1994. Pero el primer aspecto sobre el que fue consultado ayer Soriano fue un balance de su gestión reciente.

"El balance deberían hacerlo los clubes. Al principio pusimos toda la infraestructura de la unión al servicio de los clubes, para que tengan la mayor cantidad de jugadores jugando, al mejor nivel posible y con el menor costo posible. Creo que ese objetivo lo cumplimos", afirmó.

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Indicó que en los últimos años desde la unión le dieron impulso tanto a la competencia local como a la regional. Y en tal sentido, adelantó que se viene un nuevo campeonato entre clubes de la URS y de Oeste de Buenos Aires (UROBA).

"Será para el segundo semestre. Estaríamos hablando de tres equipos nuestros y tres de UROBA, jugando a dos ruedas. Los mejores clasificados irán a una reválida del Pampeano B", adelantó.

Otro tema sobre el que fue consultado "Pepe" es el de la venta de entradas para los próximos partidos de Los Pumas en nuestro país. Días atrás la UAR anunció que salieron a la venta los tickes a través de la plataforma -desde la web- habitual, aunque en estos casos siempre se baja a las uniones un cupo para distribuir entre los clubes.

"Ponen a disposición una cantidad determinada a repartir entre las uniones. Y en función de la cantidad de jugadores que cada unión tiene fichados, tiene un porcentaje para acceder a esa bolsa de entradas. Los clubes solicitan a la unión equis cantidad de entradas, nos mandan el dinero, nosotros le giramos el dinero a la UAR y nos manda los tickets", dijo.

El próximo martes 31 se realizará en la URS la asamblea que dará por concluido su segundo ciclo como titular de la URS, tras desempeñarse en el cargo por primera vez en el período 2008/12. Pero no será un retiro definitivo de la gestión deportiva porque continuará en el consejo con las nuevas autoridades.

"Escuchaba la entrevista previa (a Diego Cochas, DT del equipo masculino de fútbol de Villa Mitre) y lo más divertido que hay en el deporte es jugar. Y como acá todo es amateur, cuando en un momento dado ya como entrenador decís `listo´, te inventás como dirigente. El tema es seguir cerca del juego, la pasión es estar cerca del juego", afirmó.

Soriano también se refirió a la figura de Oscar Doria, su sucesor, como también a aspectos que engrosan su trayectoria deportiva en el rugby local y regional.

La entrevista completa: