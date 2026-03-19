Ciclismo: la segunda fecha del calendario se disputará el domingo

El circuito del Parque de Mayo, clásico escenario del ciclismo bahiense.

Luego de la suspensión obligada por la lluvia del fin de semana pasado, se retomará la actividad ciclística el domingo venidero en el circuito interior del Parque de Mayo.

La actividad corresponderá a la segunda programación del año en el ámbito de la Federación del Sud y será organizada por el club Villa Mitre, que rendirá homenaje a Liliana y Omar Cardoso.

Las competencias se pondrán en marcha a las 8.30 y los primeros en participar serán los pedalistas debutantes y adherentes, quienes efectuarán 30 minutos con embalaje final.

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Posteriormente será el turno de los master E y damas, que correrán 30 minutos con 2 sprints.

Más tarde competirán las divisionales master C y D, que realizarán 45 minutos con 3 embalajes.

Finalmente, el plato fuerte contará con la participación de corredores elite, sub 23, juveniles y master A y B, quienes girarán durante 75 minutos por el trazado de 750 metros de extensión, disputando 5 sprints, en los que se otorgarán 5, 3, 2 y 1 punto a los cuatro mejores ubicados en cada uno.

Para poder participar será indispensable la presentación de la licencia habilitante correspondiente a la temporada 2026 (debe figurar en el listado de la FACPYR al 20-3-2026).

El valor de la inscripciones fue fijado en 15.000 pesos ($10.000 para adherentes), con el correspondiente seguro particular de la prueba incluido.