RecomendadoOpenShow: Palito Ortega y el valor de los recuerdos que nos hacen bien

En un mundo que se mueve a ritmo de notificaciones y pantallas, hay momentos que funcionan como un refugio. El regreso de Palito Ortega a Bahía Blanca con su tour "Muchacho que vas cantando" es, precisamente, uno de esos encuentros. El artista más emblemático de la música popular argentina llega para recordarnos que hay canciones que ya son parte de nuestra historia y de los momentos que nos marcaron.

Una invitación a la nostalgia que nos hace bien

El contacto con los recuerdos felices nos ayuda a sentirnos mejor y tiene un efecto muy positivo en nuestro estado de ánimo. Cantar "La felicidad", "Despeinada" o "Yo tengo fe" no es solo un ejercicio de memoria; es una oportunidad para distraernos, soltar las preocupaciones y disfrutar de algo que nos gusta.

Ir a ver a Palito es, en esencia, regalarse un momento. Es permitir que la música funcione como un puente hacia tiempos más simples, donde el encuentro y la alegría eran la única consigna. En la filosofía de Open Show, este es el verdadero valor de un ticket: la posibilidad de desconectar de la rutina para conectar con uno mismo y con los que queremos.

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El ritual de compartir (y regalar) en familia

¿Hace cuánto que no compartís una salida con tus padres o tus abuelos donde todos disfruten por igual? El show de este sábado es el escenario ideal para el encuentro entre generaciones.

Es la oportunidad perfecta para que los más jóvenes entiendan por qué sus abuelos se emocionan al escuchar esos acordes, y para que los más grandes transmitan ese legado de alegría. Pero también es una chance hermosa para tener un gesto con ellos: regalarle una entrada a tu abuelo, a tu mamá o a esa persona especial es regalarle una noche de felicidad y un viaje a sus mejores años. Crear un recuerdo compartido en el Teatro Don Bosco es, quizás, el beneficio más grande de esta fecha: una anécdota familiar que quedará guardada mucho después de que se apaguen las luces del escenario.

Prepará tu recreo semanal

Como siempre, la recomendación es planificar la salida con tiempo para disfrutarla sin apuro. El Teatro Don Bosco, un espacio icónico de nuestra ciudad, se prepara para una noche donde la calidez del público bahiense será la verdadera protagonista.

Si sentís que necesitás un respiro, si querés homenajear a alguien de tu familia o simplemente tenés ganas de dejarte llevar por los clásicos de siempre, este es tu momento. Open Show te invita a ser parte de este ritual porque, al final del día, todos necesitamos un momento para distraernos y volver a casa con el corazón un poco más liviano.

Guía para el Sábado:

Evento: Palito Ortega - "Muchacho que vas cantando".

Lugar: Teatro Don Bosco.

Cuándo: Sábado 21 de marzo de 2026.

Tu lugar: Podés asegurar tu espacio (o el de ellos) para esta noche especial haciendo clic en este enlace oficial de compra https://ticketbahia.com/site/front-datosEvento.php?idEvento=1043