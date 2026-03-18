Vientos de hasta 80km/h y lluvia: ratifican el alerta amarillo para Bahía Blanca y la zona
Se extiende entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes.
El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarillo por tormentas para la tarde-noche de este jueves y la madrugada del viernes para Bahía Blanca y parte del Sudoeste Bonaerense.
Según el organismo, el fenómeno se daría entre las 18 del jueves y las 6 del viernes.
La advertencia comprende, además de a nuestra ciudad, a los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Coronel Rosales y Monte Hermoso, además de parte de los municipios de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist. Incluye también al sector este de las provincias de Río Negro y La Pampa.
Sin embargo, a partir de la medianoche del jueves, el alerta se extiende a toda la región.
El organismo indicó que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".
"Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual", se explicó.
Por ello, se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
También se pide desconectar electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.