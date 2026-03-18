Vientos de hasta 80km/h y lluvia: ratifican el alerta amarillo para Bahía Blanca y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarillo por tormentas para la tarde-noche de este jueves y la madrugada del viernes para Bahía Blanca y parte del Sudoeste Bonaerense.

Según el organismo, el fenómeno se daría entre las 18 del jueves y las 6 del viernes.

La advertencia comprende, además de a nuestra ciudad, a los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Coronel Rosales y Monte Hermoso, además de parte de los municipios de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist. Incluye también al sector este de las provincias de Río Negro y La Pampa.

Sin embargo, a partir de la medianoche del jueves, el alerta se extiende a toda la región.

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El organismo indicó que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

"Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual", se explicó.

Por ello, se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

También se pide desconectar electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.