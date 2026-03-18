El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 19 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 24 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será inestable con precipitaciones y ocasionales tormentas, además de viento moderado con ráfagas fuertes desde el sector norte, y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo seguirá inestable, con precipitaciones, tormentas dispersas y viento regular del noroeste rotando al sudoeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, en tanto, se presentará templada con inestabilidad remanente, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 19 grados.