El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 19 de marzo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 19 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 24 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será inestable con precipitaciones y ocasionales tormentas, además de viento moderado con ráfagas fuertes desde el sector norte, y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo seguirá inestable, con precipitaciones, tormentas dispersas y viento regular del noroeste rotando al sudoeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, en tanto, se presentará templada con inestabilidad remanente, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 19 grados.