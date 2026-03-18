Entre fuegos y sabores, Monte Hermoso adelantó su quinta edición de una gran fiesta gastronómica

Javier O. Schwab [email protected] Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

La presentación de la quinta edición de Monte Sabores tuvo el clima de una verdadera antesala de lo que se vivirá en Monte Hermoso durante Semana Santa: aromas, cocina en vivo y un mensaje claro de crecimiento colectivo.

Desde temprano, productores y cocineros comenzaron a marcar el tono del evento en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Con brochettes, mariscos y propuestas frescas, mostraron un anticipo del perfil gastronómico que tendrá la fiesta.

“Venimos a presentar una pequeña muestra de lo que va a haber en el festival”, explicaron, entre preparaciones que combinaban productos del mar y opciones tradicionales.

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También hubo lugar para nuevas tendencias. Desde el espacio de la cocina de Petrel, destacaron la incorporación de sushi y platos con pesca local.

“Estamos muy entusiasmados”, resumieron, reflejando el espíritu de quienes forman parte del evento.

En ese marco, y con una gran presencia de los medios de comunicación locales y regionales, el intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, dejó definiciones que marcan el rumbo del proyecto.

“Es un evento de calidad”, sostuvo, al tiempo que lo vinculó con el perfil de destino que buscan consolidar.

Y agregó, con una frase que resume el espíritu de Monte Sabores, que "no inventamos nada, pero lo copiamos bien”, en alusión a su inspiración en ferias gastronómicas nacionales, adaptadas a la identidad local.

Arranz también puso el foco en uno de los ejes a futuro y agradeció la presencia de Fernando Aversano, presidente de la Asociación para el Desarrollo y la Promoción del Turismo (Adeprotur) en Monte Hermoso.

“El evento cumple con las requisitorias del Monte Hermoso que queremos, una playa boutique. El futuro de este evento está marcado por el éxito o no que tenga el mercado de productos regionales”, subrayó.

Además, remarcó el esfuerzo que implica sostener este tipo de iniciativas.

“A nosotros nos cuesta muchísimo más, es todo mucho más a pulmón”, dijo, en comparación con destinos más cercanos a grandes centros urbanos.

Y cerró con una invitación directa, aunque mencionó que la gente de la región y de Bahía Blanca, en particular, siempre está presente y acompaña.

“Esperemos que sea la mejor de las cinco ediciones. Nuestra fecha coincide con una fiesta muy grande que se realiza en Bahía, pero ambas tienen reconocimiento, justamente, porque la gente las eligió y por la calidad de todo lo que se ofrece”, aseguró.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Franco Gentili, destacó el crecimiento sostenido del evento y el trabajo detrás de cada edición.

"Tratamos año a año de mejorarlo, sobre todo en la calidad. Es un evento local, pero con un fuerte sentido regional”, subrayó, y le otorgó un gran valor a la participación de productores de distintas localidades y provincias.

En cuanto a la organización, Franco Gentili también brindó precisiones.

“El viernes 3 de abril, a partir de las 12 del mediodía, ya va a estar operativo; el inicio es en la Plaza Parque General San Martín y el valor de la entrada es un voucher de 5.000 pesos que se devuelve en consumo dentro del evento”, explicó.

También hizo hincapié en la magnitud alcanzada, con más de 25 puestos gastronómicos y alrededor de 50 productores.

“Es más que nada una cuestión operativa. Estamos muy bien cubiertos, con calidad de servicios y no tengo dudas que la atención será, como viene ocurriendo, esmerada”, aclaró sobre la selección, reconociendo que existe una alta demanda para participar.

Finalmente, dejó en claro cuál es el objetivo de fondo.

“Nuestra principal política es generar turismo todo el año. Buscamos romper con la estacionalidad de los destinos de sol y playa a través de eventos como este y otros que ya forman parte del calendario y que adquieren notoriedad”, puntualizó.

Luego hubo espacio para degustar productos de gran calidad, incluyendo los que prepararon los cocineros, y para escuchar elogios y una alta calificación de los presentes.

Sin dudas, Monte Sabores combina gastronomía, producción local y turismo, y año a año suma nuevos ingredientes para seguir creciendo.

Para ver y disfrutar

En la fiesta se podrán recorrer más de una veintena de puestos gastronómicos y más de 40 stands de productos regionales como chocolates, vinos, quesos, conservas y dulces, entre otros, además de inscribirse para alguna master class de cocina.

En cada edición se fueron superando las expectativas con un gran número de visitantes, quienes pudieron apreciar clases magistrales a cargo de renombrados cocineros, estaciones temáticas y un completo mercado de productos regionales.

Cada año -coincidiendo con el fin de semana largo de Semana Santa- la feria viene sumado atractivos, como el patio gastronómico con decenas de puestos, invitaciones a chefs de renombre nacional, actividades para niños, charlas con productores y espectáculos musicales para disfrutar al aire libre en la Plaza Parque General San Martín.

Para este 2026, la propuesta incluye a reconocidos cocineros como Martiniano Molina -el 3 de abril-; Felicitas Pizarro (el 4) y Mauricio Asta (el 5), además de amplias propuestas de productores regionales, espacios de cocina en vivo y entretenimiento musical.