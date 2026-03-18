Cuántos bahienses no tienen trabajo: los datos del INDEC que muestran el mercado laboral en la ciudad

La desocupación en Bahía Blanca registró una baja de un punto porcentual durante el último trimestre de 2025, pasando del 7,4% al 6,4%, de acuerdo con los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).

De este modo, el relevamiento oficial muestra que el índice del mercado laboral a nivel local se encuentra 1,1% por debajo del promedio nacional, que alcanzó el 7,5%.

Las cifras del "Conglomerado Bahía Blanca-General Cerri" muestran una población económicamente activa de 150 mil personas.

De ese total, 140 mil bahienses se encuentran ocupados, hay 10 mil desocupados (6,4%) y otros 15 mil en situación de subocupación (10,1%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, el informe consigna que hay 26 mil ocupados demandantes de empleo (6,9%).

Al revisar los niveles de desempleo en Bahía Blanca a lo largo del último año, los números muestran las siguientes variaciones: 4,4% (cuarto trimestre 2024), 4,8% (primer trimestre 2025), 7,5% (segundo trimestre) y 7,4% (tercer trimestre).