San Francisco reaccionó a tiempo y sigue siendo de Primera

Con un muy buen segundo tiempo, San Francisco ratificó su lugar en la elite del fútbol liguista y derrotó a Comercial 3 a 1 en cancha de Liniers.

El conjunto de Dambolena encontró la llave en Bardella, respaldado por un buen trabajo colectivo.

El carhuense fue factor determinante en el éxito del celeste, que fue superior a un rival que no pudo encontrar el juego del partido anterior en cancha de Villa Mitre.

Tuvo pelota y territorio

En el inicio, el Santo se mostró un poco más ambicioso. Con los tres defensores, incorporó a Onorio al medio (fue clave) y no dejó que su rival tenga espacios para manejar el balón por intermedio de Giamberardino.

El elenco de Dambolena se animó con disparos de media distancia (de Diego Romero y Bardella), pero la primera clara fue tras un córner de Bardella que anticipó Agudiak. El desvió del “Toro” encontró una buena respuesta de Sanhueza, quien también le sacó la segunda pelota a Castiglioni.

Promediando el período, el portuario pudo empezar a dividir más la pelota, sobre todo con un Naza Romero bancando todo lo que le tiraron.

Alejo Gil cabeceó incómodo un centro de Nico Gómez.

El cotejo subió de temperatura.

Sanfra avisó con Gandolfo, quien estuvo cerca de romper el cero –de cabeza-- tras un gran centro de Onorio.

Comercial respondió con un derechazo desviado de Mateo Silenzi.

Y tras cartón, otro remate de Mateo Silenzi se fue arriba en una maniobra que inicio Romero y continuó Gil.

Romero volvió a imponerse en el juego aéreo y Silenzi remató arriba. Y tras cartón, Orozco casi desde el punto penal –a la salida de un corner ejecutado por Giamberardino— la mandó por arriba del horizontal.

El Santo recuperó el dominio en el tramo final del primer segmento. Y llegó la primera polémica. Leguiza ganó de cabeza y anotó, pero la pelota dio en la mano y Navarro lo anuló. Quedaron dudas.

Lo abrió y lo cerró

El periodo complementario comenzó con otra polémica. Un centro de Agudiak dio en el pecho de Giordano, pero Navarro dio penal. Sin embargo, el asistente Blas Torres corrigió el fallo.

Sin embargo, el Santo aprovechó la inercia del buen comienzo y rompió la paridad. Onorio se filtró por derecha, mandó el centro atrás y Bardella apareció de 9 para cruzar un disparo de derecha que se coló bien abajo contra el segundo palo de Sanhueza.

Comercial intentó reaccionar rápido y un centro de Cartés no pudo ser capitalizado ni por Kessler ni Giamberardino a boca de jarro.

Y a los 19 minutos llegó la obra de arte de Bardella. El carhuense la colgó del ángulo superior izquierdo con un exquisito tiro libre.

Con más corazón que otra cosa, el elenco whitense salió a jugarse entero. Alejo Gil se quedó sin resto en un mano a mano.

Y a falta de 14 minutos, Martorano frotó la lámpara, emuló a Bardella y le puso un signo de interrogación al tramo final. Otro golazo de tiro libre.

A continuación, Orozco se la llevó a puro corazón, pero su disparo salió mordido a las manos de Riffo.

El tramo final fue dramático. Mateo Silenzi se fue de boca y el conjunto comercialino se quedó con 10.

Alexis Vega perdonó abajo del arco tras una habilitación de Gandolfo.

Y a falta de 5 minutos, Alexis Vega aseguró la permanencia del Santo tras tocar al gol un córner que bajó brillantemente Leguiza en el segundo palo.

Así, San Francisco –con el corazón en la boca—mantuvo su lugar en la elite del fútbol liguista.

La síntesis

San Francisco 3

Riffo 6

Ferranti 6

Leguiza 7

Fuentes 5

Onorio © 8

Gandolfo 6

Castellano 6

D. Romero 6

BARDELLA 9

Agudiak 5

Castiglioni 5

DT: E. Dambolena

Comercial 1

Sanhueza 5

Cartés 5

Orozco 8

Giordano 5

Kessler 5

M. Silenzi © 4

Giamberardino 5

N. Gómez 5

Rachi 5

Gil 5

N. Romero 6

DT: G. Silenzi

PT. No hubo goles.

ST. Goles de Bardella (SF), a los 4m. y 19m.; Martorano ©, a los 31m. y Vega (SF), a los 40m. Fueron expulsados M. Silenzi ©, a los 36m. y J.P. Coronel ©, a los 49m.

CAMBIOS. 67m. J. García por D. Romero, 75m. Vega por Castiglioni y Sosa por Castellano y 79m. Vila por Agudiak, en San Francisco; 59m. B. Gómez (5) por Kessler y J.P. Coronel (5) por Rachi, 70m. Martorano por N. Gómez y De Poli por Gil, en Comercial.

ARBITRO. Sebastián Navarro (5).

CANCHA. Liniers (buena).