Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este miércoles todas las cotizaciones

Cuáles fueron los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización en Bahía Blanca a un valor promedio de $1.370,49 para la venta y de $1.319,90 para la compra, registrando una fuerte baja de 1,73% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue marcó $1.425 para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.400 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, marcó $1.781, el MEP cotizó a $1.384, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.395.

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, descendió a 906 puntos.

