Las acciones argentinas subieron hasta 6% y el riesgo país se desplomó más de 100 puntos

Los mercados reaccionaron al anuncio del Tesoro de EE.UU. sobre la negociación con Argentina de un swap por US$20.000 millones. Las acciones locales que cotizan en Wall Street registraron subas de hasta 7%. El riesgo país está a punto de perforar los 900 puntos.

Los bonos en dólares también operan en territorio positivo en el exterior. Así, los títulos de deuda anotan subas de hasta 6%.

A mediodía, las compañías locales que lideran las subas en la bolsa de Nueva York son Grupo Galicia (5,5%); Irsa (5%); y Banco Macro (4,1%).

A nivel local, el S&P Merval de la Bolsa porteña avanza 2% en pesos y 3,1% en dólares. También suben los bonos en moneda local. En el mercado de tasas, el Banco Central bajó su postura para captar pesos: pasó de 35% a 25%.

En tanto, el riesgo país cae 106 puntos y se ubica en 917 unidades. Ayer, el indicador que mide la confianza de los inversores cerró en 1023 puntos básicos.

El dólar oficial retrocedió $25 y se vendió a $1360 en las pantallas del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa cerró a $1337,50, lo que significó una caída de $31,50 con respecto al cierre previo.

Por su parte, los dólares financieros recortan entre 1% y 2%. El contado con liquidación (CCL) se negocia a $1400,42y el dólar MEP a $1378,17.

Mientras que en el mercado paralelo, el blue opera sin cambios a $1410 para la venta.

Este miércoles 24 de septiembre, el riesgo país cae 117 puntos y se ubica en 906 unidades, luego del anuncio del Tesoro de Estados Unidos.

En la rueda previa, el indicador que mide la confianza de los inversores cerró en 1023 puntos básicos. Así, el riesgo país retrocede 11,4% en el día.

De todos modos, en lo que va del año el indicador que elabora JP Morgan acumula un alza de 42,7% y en lo que va del mes 8,2%.