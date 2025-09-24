Quiénes son los cuatro detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

"Cayeron en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, aseguró el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre el macabro triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados en una vivienda de Florencio Varela.

La casa fue allanada por personal de la DDI de La Matanza en la madrugada de este miércoles, cuando el análisis de las cámaras de seguridad y el impacto de uno de los celulares de las víctimas en una antena de la zona permitieron localizar un domicilio sospechoso.

El lugar marcado fue una propiedad ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, donde las autoridades encontraron a dos de los cuatro detenidos que tiene la causa.

De acuerdo a lo que informó el portal de Infobae, hay dos mujeres de 28 y 19 años detenidas, mientras que los hombres tienen 25 y 18.

Los primeros capturados fueron un hombre y una mujer, ambos descubiertos adentro de esa casa en una situación sospechosa: al momento de la irrupción policial, estaban limpiando con lavandina la sangre de las paredes y los pisos.

“Cuando nosotros llegamos a la casa encontramos manchas hepáticas y muchísimo, un olor muy fuerte, de cloro”, detalló el funcionario provincial sobre la escena.

Al identificar y detener a estas dos primeras personas, los investigadores notificaron de inmediato al fiscal de la causa, Gastón Dupláa, quien dispuso sellar la propiedad y solicitó la intervención del equipo de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, la brigada canina de búsqueda de drogas, restos humanos y localización de personas.

Así fue posible encontrar, en el fondo de la vivienda, una zona de tierra removida que luego reveló la ubicación de los cuerpos. Los restos de Brenda, Morena y Lara -de 20 y 15 años, respectivamente- estaban enterrados en el patio.

A partir del avance de la investigación, se logró identificar a los dueños de la casa, quienes resultaron ser una pareja de nacionalidad peruana. Uno de ellos, un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14, según fuentes judiciales.

Tras un trabajo que incluyó la intercepción de comunicaciones, análisis de redes sociales y verificación de datos, se detuvo a ambos en un hotel alojamiento de la zona. ç

Los cuatro fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia. Ante la sospecha de una banda narco involucrada, intervino en la causa la PROCUNAR.

“Nosotros sabemos que hay más personas involucradas, las estamos buscando. En este momento se está trabajando en esa situación, no puedo dar más detalles que esos. Creemos que hay otros responsables que más allá de estos cuatro y vamos a seguir avanzando en la investigación en ese caso. Por secreto de sumario no puedo dar más información que esta”, dijo Javier Alonso al respecto.

Según detalló el funcionario, las víctimas fueron engañadas: creyeron que iban a un evento al que habían sido invitadas. “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

La investigación apuntó desde un principio a la hipótesis de una emboscada preparada por una banda narco. En este sentido, el ministro bonaerense señaló que, tras analizar los recorridos de los teléfonos celulares de las víctimas, la Policía pudo reconstruir el trayecto que las llevó al trágico final.

“Fuimos identificando el recorrido. De La Matanza (la camioneta) pasó por Lomas de Zamora y llegó a Florencio Varela. Hubo equipos de la DDI en CABA, en Bellas Artes, en Quilmes, en Lomas de Zamora, en Florencio Varela, revisando durante horas cámaras hasta poder dar con esta camioneta Tracker que estaba adulterada”, describió Alonso.

“Alrededor de las dos, tres de la mañana (del miércoles) hallamos los cuerpos. Tuvimos que hacer un trabajo minucioso porque estaban enterrados en el jardín”, indicó el ministro de Seguridad. (Infobae)