Russo volvió a quedar internado: le harán estudios programados y el jueves podría recibir el alta

Miguel Ángel Russo volvió a ausentarse del entrenamiento de Boca Juniors para realizarse estudios médicos y la preocupación de los hinchas crece. El entrenador del Xeneize continúa con sus chequeos y por esa razón este miércoles no pudo estar al frente de la práctica con el plantel. En su lugar estuvo su ayudante de campo, Claudio Úbeda.

El lunes, tras el empate ante Central Córdoba en la Bombonera, Russo se realizó estudios y los médicos determinaron un cuadro de deshidratación. Tras recibir suero, su cuadro se estabilizó, volvió a su casa y al día siguiente se puso al frente del plantel en Boca Predio.

Los estudios de hoy fueron programados y en el Xeneize ya estaban al tanto de la situación. Según contaron en TyC Sports, el DT pasará la noche en la clínica y este jueves regresará a su casa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La postura de Boca por la salud de Miguel Ángel Russo

“Cero preocupación por el día a día, no hay preocupación con su futuro porque quieren que Russo esté bien. Es lo único que quieren, si no puede venir al predio no hay problema: van a trabajar sus colaboradores”, contó el periodista Leandro Aguilera, en TyC Sports, sobre cómo afecta al presidente la situación del entrenador.

El enojo de Miguel Ángel Russo por los comentarios sobre su salud

“Dijeron muchas tonterías mías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Si yo estoy trabajando, es porque tengo el alta de todo. Son partidos parejos, Boca viene jugando bien. Para nosotros todo es importante, es importante seguir mejorando y seguir elevando los niveles”. (TN)