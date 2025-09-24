El Sub 15 de la Liga cerró con puntaje perfecto: venció a Olavarría 2 a 1

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur derrotó como visitante a Olavarría 2 a 1 y cerró con puntaje perfecto su participación en la fase de grupos del torneo Nacional de la categoría, que organiza la Federación Bonaerense Pampeana Sur, a través del Consejo Federal.

De esta manera, el combinado celeste concluyó con seis victorias en la misma cantidad de presentaciones.

Los locales comenzaron ganando con un gol de Valentín Moulins, a los 24 minutos.

Pero la Liga del Sur lo dio vuelta con tantos de Gonzalo Fernández --a los 11 minutos del segundo tiempo-- y de Gino Diomedi, a los 23 de esa misma etapa, tras arrancar desde la mitad de la cancha, eludiendo rivales y sacando un zurdazo cruzado e inatajable desde el borde del área.

El encuentro se jugó en cancha de Embajadores.

El plantel estuvo conformado por F. Magariño, Z. Theaux; T. Arduin, M. Lanari, G. Diomedi, S. Castiglioni, I. Meriño, G. Fernández, L. Arango, S. Solloski, T. Peña, A. Dunrauf, V. Hormazabal, B. Mordeglia, V. Ruiz De Mattia, A. Schell, T. Aranda, B. Garzón, V. Ibarrola y L. Busachelli.

El combinado de nuestro medio venía de vencer a Coronel Pringles 2 a 0, en el sintético del Club Olimpo, y logró anticipadamente su pasaje a la próxima instancia.

Previo a este cruce, la Liga del Sur también había superado como local a Tres Arroyos (3 a 1, en San Francisco) y Olavarría (5 a 3, en el estadio de Bella Vista). Mientras que como visitante, venció a Tres Arroyos (3 a 0) y Pringles (5 a 0).