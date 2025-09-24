El Sub 15 de la Liga cerró con puntaje perfecto: venció a Olavarría 2 a 1
Gonzalo Fernández y Gino Diomedi anotaron los tantos del combinado celeste, que terminó con seis triunfos en la misma cantidad de presentaciones.
El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur derrotó como visitante a Olavarría 2 a 1 y cerró con puntaje perfecto su participación en la fase de grupos del torneo Nacional de la categoría, que organiza la Federación Bonaerense Pampeana Sur, a través del Consejo Federal.
De esta manera, el combinado celeste concluyó con seis victorias en la misma cantidad de presentaciones.
Los locales comenzaron ganando con un gol de Valentín Moulins, a los 24 minutos.
Pero la Liga del Sur lo dio vuelta con tantos de Gonzalo Fernández --a los 11 minutos del segundo tiempo-- y de Gino Diomedi, a los 23 de esa misma etapa, tras arrancar desde la mitad de la cancha, eludiendo rivales y sacando un zurdazo cruzado e inatajable desde el borde del área.
El encuentro se jugó en cancha de Embajadores.
El plantel estuvo conformado por F. Magariño, Z. Theaux; T. Arduin, M. Lanari, G. Diomedi, S. Castiglioni, I. Meriño, G. Fernández, L. Arango, S. Solloski, T. Peña, A. Dunrauf, V. Hormazabal, B. Mordeglia, V. Ruiz De Mattia, A. Schell, T. Aranda, B. Garzón, V. Ibarrola y L. Busachelli.
El combinado de nuestro medio venía de vencer a Coronel Pringles 2 a 0, en el sintético del Club Olimpo, y logró anticipadamente su pasaje a la próxima instancia.
Previo a este cruce, la Liga del Sur también había superado como local a Tres Arroyos (3 a 1, en San Francisco) y Olavarría (5 a 3, en el estadio de Bella Vista). Mientras que como visitante, venció a Tres Arroyos (3 a 0) y Pringles (5 a 0).