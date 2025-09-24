Julián Alvarez marcó por triplicado y le dio aire a Diego Simeone
El atacante argentino anotó un hat-trick en la victoria de Atlético Madrid ante Rayo Vallecano 3 a 2.
Con tres goles del atacante argentino Julián Alvarez, Atlético de Madrid venció como local ante Rayo Vallecano 3 a 2, en el marco de la 6ª fecha de la máxima división del fútbol español, y le dio aire al cuestionado DT Diego Simeone.
El delantero formado en River abrió la cuenta a los 15 minutos, luego marcó el 2 a 2 a los 80 y el gol de la victoria a los 88.
Pep Chavaría --a los 45m.-- y Alvaro --a los 77m.-- anotaron para el perdedor.
Con este triunfo, el Colchonero quedó a 9 puntos del líder Real Madrid, rival al que recibirá el sábado.
En el conjunto de Diego Simeone --muy cuestionado por el flojo comienzo-- fue inicial Nahuel Molina, mientras que Giuliano Simeone y Nicolás González ingresaron en el complemento.