Un camionero bloqueó una ruta en Salta y el resultado de su alcoholemia rompió el récord nacional

Un episodio de alto riesgo se registró este miércoles por la mañana en la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 5, en inmediaciones del paraje La Estrella, provincia de Salta.

Un camión quedó completamente atravesado sobre la calzada y bloqueó ambos carriles, obligando a un colectivo de larga distancia a realizar una maniobra brusca para evitar un choque frontal.

Pero eso no fue todo, ya que al realizarle la alcoholemia al camionero, la misma arrojó un resultado de 4,71 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que representa un nuevo y triste récord a nivel nacional.

El incidente ocurrió alrededor de las 8. En ese momento, un ómnibus con la mayoría de sus asientos ocupados se acercaba al lugar. La unidad logró esquivar el camión gracias a la maniobra repentina del conductor, quien advirtió la presencia del vehículo detenido y logró evitar una colisión.

Luego del episodio, el chofer del colectivo se comunicó de inmediato con el Sistema de Emergencias 911 para informar la situación.

Pocos minutos después, arribaron al lugar agentes de la Policía de Salta y de la Dirección Vial, quienes realizaron los procedimientos correspondientes. Entre las medidas adoptadas, los agentes efectuaron controles de alcoholemia a ambos conductores.

Mientras que el resultado del test practicado al chofer del colectivo fue negativo, el del camionero sorprendió por el nivel registrado: 4,71 gramos de alcohol en sangre, una cifra que supera el anterior récord nacional de 3,95 gramos.

De acuerdo con la información, el conductor del camión es de nacionalidad argentina, reside en la provincia y estaría vinculado a una empresa de transporte.

Fuentes policiales citadas por Radio Salta señalaron que el hombre se habría dormido al volante tras una ingesta desmedida de alcohol, lo que explicaría cómo el camión terminó cruzado sobre la ruta.

Las autoridades le secuestraron la licencia de conducir, le retuvieron el vehículo y le labraron las infracciones correspondientes.

El episodio generó preocupación entre los presentes, dado que la posición del camión obstruía completamente el paso vehicular y ponía en riesgo a quienes transitaban por la zona.