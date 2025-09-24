Legislativas 2025: cómo es la Boleta Única de Papel que los bonaerenses encontrarán en el cuarto oscuro

La Cámara Nacional Electoral difundió el modelo oficial de las boletas únicas de papel (BUP) que se utilizarán en las elecciones generales del próximo 26 de octubre en cada una de las 24 jurisdicciones.

El organismo, responsable de organizar y fiscalizar los comicios en todo el país, publicó las imágenes en su sitio oficial, de manera que los votantes sepan con qué se encontrarán en el cuarto oscuro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El padrón de 2025 incluye a más de 36 millones de electores distribuidos en los 24 distritos del país, con la provincia de Buenos Aires al tope por volumen de votantes, seguida por Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

En cada jurisdicción, la boleta única refleja el abanico de partidos y alianzas que competirán por bancas en la Cámara de Diputados, en el Senado o en ambas cámaras, según corresponda.

En el caso bonaerense se pondrán en juego 35 bancas para diputados nacionales entre 15 listas de partidos o frentes políticos. En cada caso, figuran únicamente los primeros cinco candidatos de las nóminas.

Según puede observarse en el diseño publicado por la CNE, en la nueva boleta única se encuentran ubicadas -de izquierda a derecha- las agrupaciones La Libertad Avanza (José Luis Espert), Partido Nuevo Buenos Aires (Santiago Cúneo), Liber.Ar (Eyler Tokumoto), Frente de Izquierda (Nicolás del Caño), Frente Patriota Federal (Alberto Samid) y Unión Liberal (Roberto Cachanovsky).

Le siguen, en el mismo orden, Fuerza Patria (Jorge Taiana), Coalición Cívica (Juan Manuel López), Proyecto Sur (Ricardo Alfonsín), Propuesta Federal para el Cambio (Fernando Burlando), Provincias Unidas (Florencio Randazzo), Potencia (María Eugenia Talerico), Unión Federal (Fernando Gray), Nuevos Aires (Sixto Cristiani) y Nuevo MAS (Manuela Castañeira).