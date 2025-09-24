“Ganen o plomo”, pintaron en la casa de un jugador de Olimpia de Paraguay: grave y preocupante

Desconocidos pintaron “ganen o plomo" en la fachada de la casa del delantero de Olimpia Derlis González, tras el empate 1-1 con Sportivo Trinidense, por la 13° jornada del Torneo Clausura de Paraguay, que el jugador se perdió por estar lesionado.

El padre del futbolista, Pablo Gonzíález, aseguró en radio Monumental que, según las cámaras de seguridad de la residencia, la pintada fue hecha alrededor de la 1 de la mañana por dos personas que llegaron en una moto.

La esposa del jugador, Karimi Chávez, publicó en Instagram una foto del mensaje. "Hay hinchas que mueren por su club pero nada justifica que hagan esto", manifestó Chávez.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La prensa local informó que también la casa del capitán de Olimpia, Richard Ortiz, fue pintada con mensajes para exigirle que deje el equipo y tildarlo de "mercenario".

Olimpia contrató el 27 de agosto pasado al entrenador Ever Almeida, el cuarto del año para intentar enderezar el rumbo. Sin embargo, la decepcionante campaña continúa. Antes de Almeida, dirigieron el equipo los argentinos Ramón Díaz, Fabián Bustos y Martín Palermo.

Olimpia ocupa el décimo puesto entre 12 equipos del Clausura con 13 puntos en igual número de partidos, y se ubica a 12 del líder Guaraní. Actualmente no gana desde hace tres encuentros, y venía de ser goleado por 4-1 por Nacional.