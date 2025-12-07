Presentaron el nuevo auto que participará en el Turismo Carrera 2026

El auto de la marca alemana Mercedes Benz que participará del campeonato 2026 del Turismo Carretera fue anunciado este domingo y se convertirá en la sexta marca del automovilismo nacional.

se trata del nuevo Mercedes-AMG CLE 53 Coupé TC. Mediante la representación de Daniel Herrero, Alfonso Prat-Gay y Prestige Auto, desde Alemania autorizaron para que el coche sea modificado y se pueda utilizar los logos de las estrellas en dicho prototipo

A su vez, también se confirmó que Otto Fritzler, piloto de 22 años nacido en Bella Vista, y Diego Azar, corredor de 30 años oriundo de Del Viso, serán los encargados de estar a bordo del auto germano.

No obstante, esta no será la primera vez de la marca en la categoría de mayor prestigio a nivel nacional ya que en 1937, la primera temporada de la historia bajo el nombre de Campeonato Argentino de Velocidad, Luis Brosutti, competidor santafesino, fue subcampeón con un Mercedes-Benz.

"Es un título fuerte ser piloto de Mercedes-Benz y me lo voy a tomar de la manera más profesional posible, con la responsabilidad que se debe", había declarado Fritzler, quien corre desde 2023 en TC y ya tiene dos triunfos en su haber.

Por su parte, Azar debutó este año, pero ya conoce lo que es representar a la escudería alemana dado que defendió a Mercedes en el Top Race, de 2014 a 2019. (NA).