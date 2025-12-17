La selección femenina de la Liga vuelva a jugar en Bahía con la clasificación asegurada

El seleccionado femenino de la Liga del Sur vuelve a jugar en Bahía, en la continuidad del Torneo Regional de la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio recibe a Laprida por la quinta fecha, sabiendo que ya está clasificado a la próxima instancia del certamen.

El encuentro se disputará desde las 17.30 en el estadio Manuel Manzano del Club Libertad.

La entrada tendrá un valor de $6.000.

Previo a este juego, el equipo que conduce Walter Lofrano ganó en sus cuatro presentaciones, por lo que logró la clasificación de manera anticipada.

El último paso lo dio el último miércoles, al vencer a Olavarría por 5 a 1 como visitante.

Ante, había superado sucesivamente a Olavarría como local (por 5 a 1), Laprida (4 a 1) y Tres Arroyos (2 a 1).

En lo sucesivo, el combinado de nuestro medio cerrará la fase de grupos visitando a Tres Arroyos el martes 23.