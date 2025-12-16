Vientos de hasta 70km/h: emiten un alerta amarillo para Bahía Blanca y la zona
Según el SMN, el fenómeno se dará en horas de la mañana del miércoles, hasta el mediodía.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla para la mañana de este miércoles por fuertes vientos para Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense.
“El área será afectada por vientos del norte o noroeste con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, se indicó desde el ente.
El aviso contempla los distritos de Villarino, Puan, Bahía Blanca, sur de Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Saavedra, Coronel Rosales, Tornquist y Coronel Suárez, además del oeste de Patagones.
Según el SMN, el fenómeno se dará en horas de la mañana, entre las 6 y el mediodía.
Por ello, se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir a la calle; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, y cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
También se pide no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.