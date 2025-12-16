Vientos de hasta 70km/h: emiten un alerta amarillo para Bahía Blanca y la zona

Fotos: Emmanuel Briane - La Nueva. y SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla para la mañana de este miércoles por fuertes vientos para Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense.

“El área será afectada por vientos del norte o noroeste con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, se indicó desde el ente.

El aviso contempla los distritos de Villarino, Puan, Bahía Blanca, sur de Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Saavedra, Coronel Rosales, Tornquist y Coronel Suárez, además del oeste de Patagones.

Según el SMN, el fenómeno se dará en horas de la mañana, entre las 6 y el mediodía.

Por ello, se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir a la calle; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, y cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

También se pide no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.