Dow aporta un nuevo equipo de radiología para el Centro de salud L.N. de Cappelli  

Dow, junto a empresas colaboradoras y la Cooperadora del Centro de salud “Leonor Natali de Cappelli”, inauguró la nueva sala de radiología, totalmente renovada tras los daños provocados por la inundación del 7 de marzo.

El espacio, ubicado en Harris 3599, incorpora un equipo de rayos de última generación que permiten realizar estudios con mayor precisión y tiempos de respuesta más ágiles. El servicio permitirá realizar estudios urgentes y programados sin derivaciones a otros hospitales de Bahía Blanca, fortaleciendo la respuesta sanitaria local y acompañando el crecimiento de la comunidad whitense. Además, como ámbito de formación para estudiantes y voluntarios de la Cruz Roja.

Durante el acto, autoridades municipales, representantes de Dow, la Cooperadora y vecinos celebraron la reapertura. Dolores Brizuela, presidente de Dow Argentina, destacó: “Quiero reconocer el compromiso de las empresas que nos acompañaron en la recuperación de esta sala tras la inundación que la dejó bajo más de un metro de agua. Gracias por su apoyo en un año tan difícil y desafiante para toda la industria. A pesar de las circunstancias, trabajaron para devolverle a esta sala las condiciones de seguridad y salubridad necesarias para el servicio. Con su esfuerzo, demostraron que ser vecinos significa estar presentes”.

Gabriela Cabezas, responsable del Centro, subrayó: “Post inundación sentimos mucho la falta de la sala de rayos. Este proyecto es un avance tecnológico y mejora de infraestructura que permite el acceso a más y mejor salud de todos nuestros vecinos y vecinas. Estamos muy agradecidos por el esfuerzo”.

Con esta inauguración, Dow cierra un año de reconstrucción y proyecta nuevas mejoras junto a aliados públicos y privados.

La sala de radiología abre hoy sus puertas. La atención es con orden médica, de lunes a viernes en el horario de 8 a 16 hs por demanda espontánea y orden de llegada. (No se otorgan turnos programados). Por consultas o dudas pueden acercarse al centro de salud o llamar al 4571350.