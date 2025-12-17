Bahía Blanca | Miércoles, 17 de diciembre

19.6°

Bahía Blanca | Miércoles, 17 de diciembre

19.6°

Bahía Blanca | Miércoles, 17 de diciembre

19.6°
Federal A.

El Olimpo de Carlos Mungo ya tiene sus primeros refuerzos para el 2026

El aurinegro confirmó a sus caras nuevas para la próxima temporada.

Agustín Stancato llega a Olimpo tras una buena temporada en Cipolletti. Foto: rionegro.com.ar

Olimpo presentó ayer a sus primeros refuerzos de cara a la próxima temporada, que tendrá el estreno de Carlos Mungo como entrenador a cargo del plantel.

El aurinegro, a través de sus redes sociales, presentó a un arquero, un lateral izquierdo y un volante central.

Noticias Relacionadas

El golero que se sumará será es Cristian Geist, de 26 años y quien llega proveniente de Atenas de Río Cuarto y surgió en Atlético Rafaela.

En relación al plantel de la última temporada, el equipo bahiense ya no contará con el experimentado Matías Ibáñez, quien anunció su retiro de la práctica profesional.

Cristian Geist. Foto: Al Toque Deportes

Además, el nuevo defensor de Olimpo es Luciano Lapetina, de 29 años, quien estuvo en Ciudad Bolívar, Chavo For Ever y Deportivo Morón, entre otros.

Por último, el volante central que arriba al aurinegro es Agustín Stancato, quien tiene 26 años y fue una de las figuras de Cipolletti en el último torneo. También jugó en Douglas Haig, San Telmo y Villa Dálmine.

Luciano Lapetina. Foto: Puntal

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Seguridad.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE