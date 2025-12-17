El Olimpo de Carlos Mungo ya tiene sus primeros refuerzos para el 2026

Olimpo presentó ayer a sus primeros refuerzos de cara a la próxima temporada, que tendrá el estreno de Carlos Mungo como entrenador a cargo del plantel.

El aurinegro, a través de sus redes sociales, presentó a un arquero, un lateral izquierdo y un volante central.

El golero que se sumará será es Cristian Geist, de 26 años y quien llega proveniente de Atenas de Río Cuarto y surgió en Atlético Rafaela.

En relación al plantel de la última temporada, el equipo bahiense ya no contará con el experimentado Matías Ibáñez, quien anunció su retiro de la práctica profesional.

Cristian Geist. Foto: Al Toque Deportes

Además, el nuevo defensor de Olimpo es Luciano Lapetina, de 29 años, quien estuvo en Ciudad Bolívar, Chavo For Ever y Deportivo Morón, entre otros.

Por último, el volante central que arriba al aurinegro es Agustín Stancato, quien tiene 26 años y fue una de las figuras de Cipolletti en el último torneo. También jugó en Douglas Haig, San Telmo y Villa Dálmine.