Uni "B" salió campeón y ascendió, pero va por más: "Tenemos un techo muy alto y mucho por crecer"

Universitario "B" cerró un año perfecto en la Copa de Bronce del torneo de la Asociación Bahiense de Hockey, coronándolo con la consagración en el Clausura y, además, el ascenso a la Copa de Plata de 2026.

El albirrojo terminó la temporada invicto y venció en la final a Pacífico "B", quedándose con los playoffs luego de ser el mejor en la fase regular.

En el partido decisivo, el equipo dirigido por Thiago Bonifazi se impuso por 5 a 2, con goles de Manuela Hernando, Marina Cappa, Carmela Scocia, Morena Rasquete y Julieta Cuchán.

"La final la viví con una mezcla de adrenalina y calma al mismo tiempo. Sabíamos que era el partido, el que esperábamos todo el año, y sentí que las chicas llegaban muy bien preparadas. Desde el primer minuto quisimos imponer nuestro juego y ser las protagonistas, y lo logramos. Eso nos dio tranquilidad y pudimos sostenerlo a lo largo del partido. Si bien estaba nervioso porque era un partido parejo, no tenía dudas de que, si hacíamos las cosas bien, íbamos a poder llevarnos el triunfo", le contó Thiago a La Nueva.

Previo al duelo que le dio el título, Uni había vencido a Universitario "C" por 6 a 1, culminando así un 2025 de ensueño ya que también había ganado el Apertura sin sobresaltos.

Contando los dos torneos, el albirrojo sumó 21 triunfos y un empate, justamente ante Pacífico "B" 0 a 0 (luego ganó el punto extra en shoot out por 3 a 0) en la última fecha de la fase regular del Clausura.

Entre ambos certámenes el campeón convirtió la increíble suma de ¡131 goles! y sólo recibió 12. Abrumador.

"Desde el principio teníamos como objetivo el ascenso. Tuvimos el gusto amargo de que a mitad de año nos enteramos de que no había ascenso, pero más allá de que el torneo no era el que queríamos jugar, nunca perdimos el enfoque. Sabíamos que si hacíamos las cosas bien, si manteníamos la regularidad y el compromiso, teníamos las condiciones para lograrlo. Partido a partido fuimos demostrando que estábamos para eso y lo cerramos de la mejor manera. Nos lo propusimos y lo logramos", agregó Thiago.

"Este logro significa muchísimo -continuó-. Es un equipo totalmente nuevo que fuimos construyendo desde cero. Tuvimos bajas en el camino, pero ante cada adversidad las chicas se hicieron más fuertes. Es la confirmación del esfuerzo, del compromiso y de la constancia que demostraron a lo largo de todo el año. Y si bien este no era el torneo que queríamos jugar, nos mantuvimos de la mejor manera y nos enfocamos en ganar para ascender. Creo que lo hicimos de la mejor manera posible".

-¿Cuáles creés que fueron las fortalezas del grupo?

-A lo largo del año fueron varias. Principalmente, la unión: todos tiramos para el mismo lado en todo momento y sabíamos lo que queríamos desde un principio. También la intensidad con la que jugamos. En cada partido teníamos claro que debíamos imponer nuestro ritmo, por eso nunca nos relajamos, y eso nos convirtió en el equipo agresivo que fuimos.Y, sin dudas, la constancia fue lo que nos permitió mantenernos arriba y sostenerlo hasta el final.

-¿Notaste un crecimiento del equipo a lo largo del año?

-Sí, noté un crecimiento enorme del equipo a lo largo del año. Arrancamos siendo un grupo nuevo, con cosas por ajustar, pero con el correr de los partidos fuimos encontrando nuestra identidad. El Regional que jugamos y los amistosos contra equipos de Oro y Plata también nos ayudaron a mejorar en el juego y en la intensidad. Cada fecha se notaba que faltaba solo un pasito más y llegamos al final del torneo en nuestro mejor nivel.

-¿Crees que tienen equipo para pelear la copa de plata el año que viene, cómo imaginás lo que viene?

-Sí, creo que tenemos equipo para pelear. Si mantenemos la actitud y la intensidad que mostramos durante todo este año, podemos competir de igual a igual con cualquier equipo. Este grupo demostró que cuando se propone algo, lo consigue. Lo que viene lo imagino con ilusión. Las ganas de jugar contra los mejores están.

Obviamente, el objetivo de cualquier equipo es llegar a la Copa de Oro. Tenemos un techo muy alto y todavía mucho por seguir creciendo. Si seguimos trabajando de la misma manera, siendo un equipo intenso, unido y regular, podemos hacer un gran papel y pelear bien arriba.

*El plantel campeón

-Jugadoras: María Ayelén Zabalegui, Brisa Bustamante, Marina Cappa, Julieta Cuchán, Inés Faggiani, Manuela Hernando, Aldana Lambrecht, Pierina Luque, Valentina Martínez, Abril Pollet, Morena Rasquete, Delfina Rebolledo, Agustina Reser, Brenda Schetizner, Carmela Scocia y Rosario Zabalegui.

-Entrenador: Thiago Bonifazi.

-Preparador físico: Ruffo Cáceres.