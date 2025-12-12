Bahía Blanca | Viernes, 12 de diciembre

Deportes.

Boxeo: Neri Muñoz perdió la revancha ante Khariton Agrba en Dubai

El bahiese cayó por fallo unánime, tras los 12 rounds.

El boxeador bahiense Rubén "Neri" Muñoz cayó esta tarde ante el giorgiano, nacionalizado ruso, Khariton Agrba, en el combate llevado a cabo en Dubai y que era eliminatorio rumbo al título mundial de los Superligeros de la AMB.

El púgil de nuestra ciudad, que llegaba como 2 en el ránking, perdió por fallo unánime tras 12 rounds, cediendo en las tarjetas de los jueces por 117-111; 119-109; 120-108.

La batalla de hoy marcó la revancha de lo que había sido el gran triunfo de Neri por KO, en julio pasado, que había dejado al ruso sin invicto tras 15 combates.

Esta vez, el bahiense no pudo entrarle al zurdo que se mostró firme y salió con muchos más cuidados que la pelea anterior.

Al término del combate, Neri recordó que están uno a uno, haciendo señas con sus dedos índices. ¿Habrá tercero?

