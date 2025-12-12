El bahiense Agustín Bouzat se va a jugar contra Messi en la MLS

Tras un 2025 en el que cosechó dos títulos, el bahiense Agustín Bouzat se marchará de Vélez. El capitán cerrará una etapa de siete años en el club y partirá hacia Norteamérica, concretamente a la MLS, liga en la que será rival del Inter Miami de Lionel Messi. A partir de la próxima temporada, el mediocampista de 31 años jugará para el Houston Dynamo de Texas y firmará contrato hasta 2028.

El jugador firmado en Liniers ​de nuestra ciudad cierra una gran etapa en el Fortín. Defendió los colores en 228 ocasiones, convirtió 14 goles, brindó 12 asistencias y conquistó tres campeonatos: Liga Profesional 2024, Supercopa Argentina 2024 y Supercopa Internacional 2025. Es el 30° futbolista con más partidos en la historia de la institución, aunque está quinto en tal apartado dentro del siglo XXI, sólo detrás de Leandro Somoza (256), Sebastián Domínguez (257), Emiliano Papa (306) y Fabián Cubero (626).

Tras ganar la Primera División el año pasado, el mediocampista confesó su felicidad de triunfar en Vélez: "Este grupo se sobrepuso a todo tipo de situaciones. Tengo una alegría terrible, hicimos un año espectacular. Estamos felices de disfrutarlo con nuestros familiares y amigos y poner a Vélez en el lugar que se merece estar por su historia. El fútbol argentino es muy complicado y cada partido es una final, tenía que ser así y lo vamos a disfrutar de la mejor manera".

De esta manera, el volante compartirá vestuario con los argentinos Ezequiel Ponce y Franco Escobar, ambos futbolistas surgidos en Newell's y será el duodécimo jugador nacional en vestir tal camiseta. Los otros fueron Maximiliano Urruti, Mateo Bajamich, Víctor Cabrera, Matías Vera, Tomás Martínez, Cristian Maidana, Leonel Lolo Miranda, Franco Caraccio y Matías Zaldívar.

El 2025 no fue un gran año para el Houston Dynamo. Finalizó 12° en la Conferencia Oeste y terminó fuera de playoffs. Sin embargo, es un equipo que rindió con creces desde su fundación en 2005. Ganó la MLS en 2006 y 2007 y también campeonó en la U.S. Open Cup tanto en 2018 como en 2023. (TyC Sports)